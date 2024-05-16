Путин: отношения России и КНР не направлены против кого-либо

Российский лидер Владимир Путин во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо.

«Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было», — сказал президент.

Он добавил, что сотрудничество двух стран — один из главных стабилизирующих факторов на международной арене.

Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения стали эталоном отношений страны.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил в интервью «Синьхуа», что отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне и продолжают укрепляться.