В Калининграде вынесли приговор отцу по делу об избиении сына
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу суда.
В мае 2023 года мужчина избил ребёнка 2011 года рождения за ненадлежащее выполнение домашнего задания и непослушание. Ответчик признал исковые требования и раскаялся в содеянном.
Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы, а также взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей. Вердикт в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что прокуратура Сургута (ХМАО) проводит проверку информации, опубликованной в СМИ, о применении в образовательном учреждении насилия в отношении ребёнка-инвалида.