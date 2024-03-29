RT в Telegram
Подпишись

В Калининграде вынесли приговор отцу по делу об избиении сына

Короткая ссылка
Московский районный суд Калининграда вынес приговор отцу по делу об избиении сына, которому потребовался длительный период восстановления и лечения.
В Калининграде вынесли приговор отцу по делу об избиении сына
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу суда.

В мае 2023 года мужчина избил ребёнка 2011 года рождения за ненадлежащее выполнение домашнего задания и непослушание. Ответчик признал исковые требования и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы, а также взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей. Вердикт в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сургута (ХМАО) проводит проверку информации, опубликованной в СМИ, о применении в образовательном учреждении насилия в отношении ребёнка-инвалида.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить