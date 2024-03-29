В Калининграде вынесли приговор отцу по делу об избиении сына

Московский районный суд Калининграда вынес приговор отцу по делу об избиении сына, которому потребовался длительный период восстановления и лечения.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу суда.

В мае 2023 года мужчина избил ребёнка 2011 года рождения за ненадлежащее выполнение домашнего задания и непослушание. Ответчик признал исковые требования и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы, а также взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей. Вердикт в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сургута (ХМАО) проводит проверку информации, опубликованной в СМИ, о применении в образовательном учреждении насилия в отношении ребёнка-инвалида.