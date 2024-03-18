Прокуратура ХМАО проверяет сообщения о насилии над ребёнком-инвалидом
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
По имеющимся данным, мать мальчика опубликовала в соцсетях пост, в котором обвинила учительницу в нанесении ссадин ребёнку.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказали в прокуратуре.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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