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Прокуратура ХМАО проверяет сообщения о насилии над ребёнком-инвалидом

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Прокуратура Сургута (ХМАО) проводит проверку информации, опубликованной в СМИ, о применении в образовательном учреждении насилия в отношении ребёнка-инвалида.
Прокуратура ХМАО проверяет сообщения о насилии над ребёнком-инвалидом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

По имеющимся данным, мать мальчика опубликовала в соцсетях пост, в котором обвинила учительницу в нанесении ссадин ребёнку.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказали в прокуратуре.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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