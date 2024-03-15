В Пермском крае рассказали о состоянии избитого школьника

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии школьника, которого избили одноклассники.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ребёнок госпитализирован, продолжает лечение в условиях стационара. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — заявили в министерстве.

Мальчик получил гематомы и ушибы головы после драки с тремя одноклассниками 13 марта в Губахе.

В настоящее время полиция проводит проверку произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске начали проверку по сообщению об избиении подростка в школе.