В Пермском крае рассказали о состоянии избитого школьника
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Ребёнок госпитализирован, продолжает лечение в условиях стационара. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — заявили в министерстве.
Мальчик получил гематомы и ушибы головы после драки с тремя одноклассниками 13 марта в Губахе.
В настоящее время полиция проводит проверку произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске начали проверку по сообщению об избиении подростка в школе.