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В Новосибирске начали проверку по сообщению об избиении подростка в школе

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Проверку организовали в Новосибирске по сообщению об избиении подростка в школе. Такую информацию предоставили в пресс-службе областной прокуратуры.
В Новосибирске начали проверку по сообщению об избиении подростка в школе
  • РИА Новости

Об избиении учащегося школы в Юго-Западном жилмассиве 8 марта сообщили в соцсетях.  

Сообщалось, что один из учеников завёл другого в туалет, после чего избил. Произошедшее привлекло внимание областной прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики и образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ситуации с избитой под Челябинском школьницей.

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