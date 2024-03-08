В Новосибирске начали проверку по сообщению об избиении подростка в школе
- РИА Новости
Об избиении учащегося школы в Юго-Западном жилмассиве 8 марта сообщили в соцсетях.
Сообщалось, что один из учеников завёл другого в туалет, после чего избил. Произошедшее привлекло внимание областной прокуратуры.
«В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики и образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ситуации с избитой под Челябинском школьницей.