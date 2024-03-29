В Москве сообщили об увеличении объёмов производства электрооборудования

За 2023 год московские производители электрооборудования нарастили производство минимум в два раза.

О результатах работы отрасли, как сообщает НСН, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня в этой отрасли действует свыше 130 предприятий, которые обеспечивают рабочими местами более 17 тыс. человек. Созданный в городе комфортный инвестиционный климат, а также свыше 20 системных инструментов поддержки позволяют предприятиям закрывать запросы рынка в качественных товарах народного потребления и сложном оборудовании», — сказал он.

Производители активно занимаются модернизацией предприятий, расширяют список заказчиков и обеспечивают целые отрасли инновационными решениями. Например, компания «Электроконтакт», которая с 1997 года выпускает электрические удлинители, нарастила объёмы производства на 82,2% за год.