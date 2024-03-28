В Оренбургской области рассказали об итогах конкурса «Семья года»

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Об этом сообщает RIA56.

«Каждый год мы чествуем 15 семей-финалистов, а участвуют в конкурсе сотни семей. На своём примере они показывают, что семья — это не просто основа государства и общества. Семья воспитывает, учит, передаёт традиции, знания, жизненный и профессиональный опыт», — заявил Паслер.

На конкурс подали заявки 104 семьи из 40 муниципальных образований области.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели новые льготы для многодетных семей.