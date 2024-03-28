В Оренбургской области рассказали об итогах конкурса «Семья года»
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Об этом сообщает RIA56.
«Каждый год мы чествуем 15 семей-финалистов, а участвуют в конкурсе сотни семей. На своём примере они показывают, что семья — это не просто основа государства и общества. Семья воспитывает, учит, передаёт традиции, знания, жизненный и профессиональный опыт», — заявил Паслер.
На конкурс подали заявки 104 семьи из 40 муниципальных образований области.
Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели новые льготы для многодетных семей.