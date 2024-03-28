Заявки на переобучение по нацпроекту «Демография» подали около 15 тысяч россиян

Портал «Работа России» принял уже порядка 15 тыс. заявок от граждан на бесплатное переобучение по национальному проекту «Демография» с момента старта программы в феврале.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Как пишет Life.ru, по данным ведомства, в настоящее время ресурс предлагает более 3,4 тыс. различных образовательных программ.

«Мы постоянно совершенствуем качество и доступность наших программ. В этом году мы внедрили новую возможность заключения трёхстороннего договора через портал «Работа России», что упростит процесс для граждан, образовательных программ и работодателей», — приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Ранее сообщалось, что переобучение по востребованным профессиям в Подмосковье прошли 10 тыс. человек.