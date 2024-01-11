Переобучение по востребованным профессиям в Подмосковье прошли 10 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Работа проходит в рамках нацпроекта «Демография».
Около восьми тысяч жителей нашли новую работу в сферах психологии, информационных технологий, в педагогике, кадровом деле и менеджменте.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области количество вакансий увеличилось на 41% по итогам 2023 года. Резюме стало больше на 16%.