Переобучение по востребованным профессиям в Подмосковье прошли 10 тысяч человек

Бесплатное переобучение по востребованным и новым профессиям в Московской области прошли около десяти тысяч человек, заявила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа проходит в рамках нацпроекта «Демография».

Около восьми тысяч жителей нашли новую работу в сферах психологии, информационных технологий, в педагогике, кадровом деле и менеджменте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области количество вакансий увеличилось на 41% по итогам 2023 года. Резюме стало больше на 16%.