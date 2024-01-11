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Переобучение по востребованным профессиям в Подмосковье прошли 10 тысяч человек

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Бесплатное переобучение по востребованным и новым профессиям в Московской области прошли около десяти тысяч человек, заявила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.
Переобучение по востребованным профессиям в Подмосковье прошли 10 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа проходит в рамках нацпроекта «Демография».

Около восьми тысяч жителей нашли новую работу в сферах психологии, информационных технологий, в педагогике, кадровом деле и менеджменте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области количество вакансий увеличилось на 41% по итогам 2023 года. Резюме стало больше на 16%.

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