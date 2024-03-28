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Чемпионат по автомоделированию пройдёт 30—31 марта в Москве

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Региональный этап всероссийского чемпионата среди юношей по созданию автомобильных моделей на водородном топливе «Первый элемент» состоится 30—31 марта в Москве.
Чемпионат по автомоделированию пройдёт 30—31 марта в Москве

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Встретятся 20 молодёжных команд. В состав каждой входят два пилота, механик, инженер и дизайнер. Участники самостоятельно спроектировали и собрали радиоуправляемые автомодели в масштабе 1:10. По условиям конкурса устройствам нужно продержаться на трассе шесть часов и пройти максимально возможное расстояние», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Победители смогут представить столицу на всероссийских соревнованиях.

На чемпионате России в 2023 году первое место заняла команда столичного детского технопарка «Мосгормаш».

Ранее сообщалось, что сборная Московской области получила 41 диплом по итогам финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.

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