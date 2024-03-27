В Курганской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В отличие от прошлого года все поймы и старицы рядом с дачами и микрорайоном Смолино будут заполнены водой», — заявил первый заместитель начальника регионального ГУ МЧС Сергей Коровин.
Он также отметил, что данные меры и половодье помогут предотвратить распространение пожаров в регионе по сравнению с засушливым 2023 годом.
Ранее сообщалось, что в Татарстане введут ограничения с 15 апреля из-за пожароопасного сезона.