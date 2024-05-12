МЧС России показало видео спасения мужчины из-под завалов в Белгороде
МЧС России показало видео спасения мужчины из-под завалов в Белгороде, где в результате удара ВСУ произошло обрушение подъезда жилого дома.
- AFP
На видео спасатели выносят пострадавшего на носилках.
Как сообщили в МЧС, для спасения мужчины специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда.
К настоящему времени из-под завалов извлечены тела двоих погибших.
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