МЧС России показало видео спасения мужчины из-под завалов в Белгороде

МЧС России показало видео спасения мужчины из-под завалов в Белгороде, где в результате удара ВСУ произошло обрушение подъезда жилого дома.

AFP

На видео спасатели выносят пострадавшего на носилках. Как сообщили в МЧС, для спасения мужчины специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда. К настоящему времени из-под завалов извлечены тела двоих погибших.