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В Белгороде из-под завалов спасли мужчину, он передан врачам

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В Белгороде из-под завалов после обрушения подъезда спасли мужчину, его передали врачам.
В Белгороде из-под завалов спасли мужчину, он передан врачам
  • AFP
  • © Telegram / @vvgladkov

«Несколько часов спасатели поддерживали связь с пострадавшим. Мужчина уже извлечён из-под завалов и передан врачам. Для его спасения специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда», — рассказали в МЧС России.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

К настоящему времени из-под завалов извлечены тела двоих погибших.

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