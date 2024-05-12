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Из-под завалов в Белгороде достали двоих погибших

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Из-под завалов в Белгороде достали двоих погибших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сейчас устанавливаются их личности.
Из-под завалов в Белгороде достали двоих погибших
  • AFP

«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает следственный комитет», — написал глава региона в Telegram.

У спасателей есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди.

«Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизни», — сказал Гладков.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ. В Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата СК.

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