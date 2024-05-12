Politika: Косово с 13 мая полностью переходит на операции в евро
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Об этом пишет издание Politika.
Отмечается, что иные валюты можно будет использовать «только для хранения средств в физической форме или на банковских счетах, для осуществления международных платежей и для деятельности в валюте».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что страны мира теряют интерес к использованию доллара и евро, так что сейчас эти валюты «никому не нужны».
6 мая глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич, вице-премьером и главой МВД страны Ивицей Дачичем и руководителем внешнеполитического ведомства республики Марко Джуричем.