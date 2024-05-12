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Politika: Косово с 13 мая полностью переходит на операции в евро

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Власти непризнанного Косова объявили о завершении переходного периода для использования сербских динаров и полном переходе с 13 мая на операции в евро.
Politika: Косово с 13 мая полностью переходит на операции в евро
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Politika.

Отмечается, что иные валюты можно будет использовать «только для хранения средств в физической форме или на банковских счетах, для осуществления международных платежей и для деятельности в валюте».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что страны мира теряют интерес к использованию доллара и евро, так что сейчас эти валюты «никому не нужны».

6 мая глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич, вице-премьером и главой МВД страны Ивицей Дачичем и руководителем внешнеполитического ведомства республики Марко Джуричем.

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