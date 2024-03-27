В Татарстане введут ограничения с 15 апреля из-за пожароопасного сезона
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru.
В список населённых пунктов, где существует риск возникновения лесных пожаров, вошли Елабуга, Болгар, Зеленодольск, Казань и ряд других. Они должны быть защищены минерализованными полосами.
Муниципалитеты необходимо очистить от сухих трав, горючего мусора и остатков валежника. Также должны быть определены места для сжигания отходов.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области установили сроки пожароопасного сезона.