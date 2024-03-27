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В Татарстане введут ограничения с 15 апреля из-за пожароопасного сезона

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В Татарстане введут ограничения с 15 апреля в связи с началом пожароопасного сезона. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В Татарстане введут ограничения с 15 апреля из-за пожароопасного сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru.

В список населённых пунктов, где существует риск возникновения лесных пожаров, вошли Елабуга, Болгар, Зеленодольск, Казань и ряд других. Они должны быть защищены минерализованными полосами.

Муниципалитеты необходимо очистить от сухих трав, горючего мусора и остатков валежника. Также должны быть определены места для сжигания отходов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области установили сроки пожароопасного сезона.

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