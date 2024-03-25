В Свердловской области установили сроки пожароопасного сезона
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity со ссылкой на Департамент информполитики.
Все вопросы, связанные с лесными пожарами, взяты на повышенный контроль.
Тем временем вскрытие рек в Башкирии ожидается до 10 апреля, передаёт mkset со ссылкой на вице-премьера республики Ирека Сагитова.
Со своей стороны, глава региона Радий Хабиров заявил о необходимости принятия соответствующих мер.
«Для нас сейчас приоритет — выйти из зимы, справиться с половодьем, не допустить негативных последствий. Прошу эту работу держать на контроле», — отметил Хабиров.
Ранее сообщалось, что в Оренбуржье рассказали о мерах по предотвращению паводков.