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В Свердловской области установили сроки пожароопасного сезона

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В Свердловской области пожароопасный сезон начнётся 10 апреля, в северных поселениях — 15 апреля.
В Свердловской области установили сроки пожароопасного сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity со ссылкой на Департамент информполитики.

Все вопросы, связанные с лесными пожарами, взяты на повышенный контроль.

Тем временем вскрытие рек в Башкирии ожидается до 10 апреля, передаёт mkset со ссылкой на вице-премьера республики Ирека Сагитова.

Со своей стороны, глава региона Радий Хабиров заявил о необходимости принятия соответствующих мер.

«Для нас сейчас приоритет — выйти из зимы, справиться с половодьем, не допустить негативных последствий. Прошу эту работу держать на контроле», — отметил Хабиров.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье рассказали о мерах по предотвращению паводков.

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