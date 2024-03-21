В Оренбуржье рассказали о мерах по предотвращению паводков
- РИА Новости
Таким образом специалисты пытаются предотвратить скопление талых вод и минимизировать последствия паводка, информирует RIA56.
Помимо взрывных работ, в области организована распиловка льда и чернение. Благодаря такому ослаблению льда уровень воды может понизиться на 2—3 м, сообщили специалисты.
Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручения по подготовке к паводковому сезону в регионе.