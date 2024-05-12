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Песков назвал варварской атаку украинских войск на жилой дом в Белгороде

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку украинских войск на жилые кварталы Белгорода.
Песков назвал варварской атаку украинских войск на жилой дом в Белгороде
  • РИА Новости

В разговоре с журналистами он сообщил, что президент Владимир Путин выслушал доклады о ситуации вокруг разрушенного подъезда в Белгороде «в результате варварской ракетной атаки киевского режима».

По словам представителя Кремля, «даны все необходимые поручения».

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

К настоящему времени из-под завалов извлечены тела двоих погибших.

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