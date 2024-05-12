Гладков: 20 человек пострадали при обрушении подъезда дома в Белгороде

По предварительной информации, в результате обстрела ВСУ в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей», — написал он в Telegram.

Гладков уточнил, что 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

К настоящему времени из-под завалов извлечены тела двоих погибших.