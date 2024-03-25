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Бастрыкин: преступники, скрываясь после теракта, сбили на машине семью

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Преступники, скрываясь после теракта в «Крокус Сити Холле», сбили на машине семью, сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин: преступники, скрываясь после теракта, сбили на машине семью
  • AP
  • © Vitaly Smolnikov

Он рассказал, что, выезжая на автомобиле со стоянки, террористы на высокой скорости совершили наезд на семью с двумя малолетними детьми.

Бастрыкин добавил, что детям причинены тяжкие телесные повреждения, их госпитализировали.

Он также заявил, что обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке.

Президент России Владимир Путин отметил, что российское общество на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» показало настоящую сплочённость и солидарность.

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