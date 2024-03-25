Путин: россияне на фоне теракта в «Крокусе» показали сплочённость и солидарность

Президент России Владимир Путин заявил, что российское общество на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» показало настоящую сплочённость и солидарность.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.

«Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки», — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе провели мероприятия в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле» 23 марта 2024 года.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.