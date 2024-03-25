Путин: россияне на фоне теракта в «Крокусе» показали сплочённость и солидарность
- globallookpress.com
Об этом глава государства сказал в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.
«Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки», — подчеркнул Путин.
Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе провели мероприятия в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле» 23 марта 2024 года.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.