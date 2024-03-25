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В ХМАО организовали мероприятия в память о трагедии в «Крокус Сити Холле»

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В Ханты-Мансийском автономном округе проведут мероприятия в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле» 23 марта 2024 года.
В ХМАО организовали мероприятия в память о трагедии в «Крокус Сити Холле»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Югра Z Официально».

«В Югре проходят акции, которые отражают нерушимость нашего единства: «Свеча памяти», «Письма поддержки», «Окна памяти», «Разговор о важном». Присоединиться и почтить память погибших может каждый», — сказано в сообщении.

Мероприятия пройдут у мемориалов региона. Также в образовательных учреждениях состоятся уроки, на которых расскажут о людях, спасших многие жизни в концертном зале.

Ранее рок-группа «Пикник» заявила, что посвятит выступление 27 марта в Санкт-Петербурге памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших.

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