Шольц назвал наступательную операцию Израиля в Рафахе безответственной
Об этом сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
«Мы считаем наступательную операцию в Рафахе безответственным шагом», — сказал он.
По словам Шольца, нет какой-либо концепции, которая не допустит невероятных человеческих потерь среди невинного гражданского населения.
Он также подтвердил позицию Германии, согласно которой Израиль имеет право на самооборону и борьбу с движением ХАМАС.
Ранее радиостанция Kan сообщила, что военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе.
Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе.