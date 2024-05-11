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Шольц назвал наступательную операцию Израиля в Рафахе безответственной

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерёг Израиль от проведения наступательной операции в Рафахе.

Об этом сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Мы считаем наступательную операцию в Рафахе безответственным шагом», — сказал он.

По словам Шольца, нет какой-либо концепции, которая не допустит невероятных человеческих потерь среди невинного гражданского населения.

Он также подтвердил позицию Германии, согласно которой Израиль имеет право на самооборону и борьбу с движением ХАМАС.

Ранее радиостанция Kan сообщила, что военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе.

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе.

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