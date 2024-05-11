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Глава Евросовета Мишель призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе

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Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе.
Глава Евросовета Мишель призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе
  • AP

Об этом он сообщил в соцсети X.

Мишель подчеркнул, что приказы об эвакуации гражданских лиц из Рафаха в небезопасные зоны неприемлемы.

«Мы призываем израильское правительство уважать международное право и не проводить наземную операцию в Рафахе», — заявил он.

Глава Евросовета добавил, что нужно, чтобы пропускные пункты работали в полной мере для доставки гумпомощи в условиях голода среди жителей сектора Газа.

Ранее радиостанция Kan сообщила, что военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые публично признал, что американские вооружения, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных жителей сектора Газа.

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