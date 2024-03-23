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Телеканал НТВ снял с эфира шоу «Звёзды» и «Международную пилораму»

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Телеканал НТВ после теракта в «Крокус Сити Холле» снял с эфира шоу «Звёзды» и «Международную пилораму».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Сегодня, 23 марта, сняты с эфира юмористическое шоу «Звёзды» и программа «Международная пилорама», — сказано в заявлении.

Уточняется, что вместо них покажут повторный выпуск «Секрета на миллион» с Романом Костомаровым.

Ранее сообщалось, что культурно-развлекательные мероприятия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве отменили в эти выходные после трагедии в «Крокус Сити Холле».

В связи с терактом в подмосковном «Крокусе» губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур.

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