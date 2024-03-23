В Кемеровской области объявили трёхдневный траур из-за теракта в «Крокусе»
В связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур, сообщается на сайте правительства региона.
- AFP
В области отменят культурные, спортивные и массовые мероприятия.
Также в знак солидарности и скорби приспущены флаги на зданиях государственных и муниципальных организаций.
Ранее сообщалось, что число погибших в «Крокус Сити Холле» достигло 115.
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