Все мероприятия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ отменены

Культурно-развлекательные мероприятия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве отменили в эти выходные после трагедии в «Крокус Сити Холле».

Информация об этом появилась на сайте выставки. «Уважаемые гости, 23—24 марта культурно-развлекательные мероприятия на выставке «Россия» отменяются», — говорится в сообщении. Также организаторы выставки выразили соболезнования семьям погибших в теракте. «Сочувствуем близким погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в тексте. Ранее сообщалось, что на территории Петербурга в знак солидарности с пострадавшими и скорби по погибшим в Подмосковье были отменены все увеселительные мероприятия в предстоящие выходные дни.