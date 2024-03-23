Все мероприятия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ отменены
Информация об этом появилась на сайте выставки.
«Уважаемые гости, 23—24 марта культурно-развлекательные мероприятия на выставке «Россия» отменяются», — говорится в сообщении.
Также организаторы выставки выразили соболезнования семьям погибших в теракте.
«Сочувствуем близким погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что на территории Петербурга в знак солидарности с пострадавшими и скорби по погибшим в Подмосковье были отменены все увеселительные мероприятия в предстоящие выходные дни.