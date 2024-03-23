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Все мероприятия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ отменены

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Культурно-развлекательные мероприятия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве отменили в эти выходные после трагедии в «Крокус Сити Холле».

Информация об этом появилась на сайте выставки.

«Уважаемые гости, 23—24 марта культурно-развлекательные мероприятия на выставке «Россия» отменяются», — говорится в сообщении.

Также организаторы выставки выразили соболезнования семьям погибших в теракте.

«Сочувствуем близким погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что на территории Петербурга в знак солидарности с пострадавшими и скорби по погибшим в Подмосковье были отменены все увеселительные мероприятия в предстоящие выходные дни.

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