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Дело завели после смерти беременной в перинатальном центре во Владимире

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Уголовное дело возбудили по факту смерти женщины в Областном перинатальном центре в городе Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области.
Дело завели после смерти беременной в перинатальном центре во Владимире
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

О смерти в одном из владимирских медучреждений беременной женщины 1989 года рождения стало известно 9 марта. По факту произошедшего была начала процессуальная проверка.

В начале декабря сообщалось о сбросивших беременную подругу с моста под Магаданом подростках, которых отправили в колонию.

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