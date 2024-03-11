Дело завели после смерти беременной в перинатальном центре во Владимире

Уголовное дело возбудили по факту смерти женщины в Областном перинатальном центре в городе Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области.

В сообщении отмечается, что дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

О смерти в одном из владимирских медучреждений беременной женщины 1989 года рождения стало известно 9 марта. По факту произошедшего была начала процессуальная проверка.

В начале декабря сообщалось о сбросивших беременную подругу с моста под Магаданом подростках, которых отправили в колонию.