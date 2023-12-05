Сбросивших беременную подругу с моста под Магаданом отправили в колонию

Ольский районный суд в Магаданской области приговорил двух подростков к колонии за то, что они сбросили с моста свою беременную подругу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд признал обоих виновными в покушении на убийство и приговорил подсудимого Ивана С. к четырём годам и шести месяцам колонии общего режима, а его подельницу Арину К. к четырём годам воспитательной колонии», — отметили в суде.

Уточняется, что в июле двое несовершеннолетних злоумышленников скинули знакомую с моста на реке Ола. Сделали они это в расчёте на её смерть, после которой планировали завладеть её квартирой. Они также попытались всё обставить как суицид, отправив сообщение на телефон подруге пострадавшей, в котором говорилось о якобы её намерении совершить самоубийство. Беременную спас турецкий строитель Имам Аталаев, вытащивший девушку из воды.

Как рассказал агентству следователь Ольского межрайонного отдела СУ СК России по Магаданской области Александр Рябченко, девушка доверяла Ивану, так как они оба являются воспитанниками детдома в посёлке Ола.

Ранее руководитель следственного управления СК России по Магаданской области Александра Просина наградила ведомственной медалью «Доблесть и отвага» Имама Аталаева за спасение беременной девушки из реки.