В Магаданской области наградили гражданина Турции за спасение тонущей беременной

Руководитель следственного управления СК России по Магаданской области Александра Просина наградила ведомственной медалью «Доблесть и отвага» гражданина Турции Имама Аталаева, который спас беременную девушку из реки Ола.

По данным СК, парень и девушка скинули знакомую с моста на реке, рассчитывая, что она погибнет, а они завладеют её квартирой. Однако беременную спас Аталаев, который вытащил её из воды.

Ведомство расценило поступок Аталаева как выполнение общественного долга, а офицеры управления и беременная выразили своё признание и поблагодарили его за поступок, достойный мужчины.

«На основании представления следственного управления за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Имам Аталаев приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина награждён медалью СК России «Доблесть и отвага»», — говорится в заявлении.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев наградил ведомственными медалями «За смелость во имя спасения» майора полиции Иркутской области Руслана Рога и лейтенанта Владислава Миронова за спасение тонущего мужчины из реки Нижняя Тунгуска.