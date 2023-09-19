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Глава МВД наградил полицейских Иркутской области, спасших тонущего в реке мужчину

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил ведомственными медалями «За смелость во имя спасения» майора полиции Иркутской области Руслана Рога и лейтенанта Владислава Миронова за спасение тонущего мужчины из реки Нижняя Тунгуска.
Глава МВД наградил полицейских Иркутской области, спасших тонущего в реке мужчину
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сообщение опубликовал портал «МВД Медиа».

Указывается, что сотрудники пункта полиции (дислокация село Ербогачен) МО МВД России «Киренский» осматривали грузовые суда на лодочной станции реки. Они увидели мужчину, который зашёл в воду и подтягивал за буксировочный трос одну из барж к берегу, однако попытка оказалась неудачной и судно начало двигаться, потащив местного жителя за собой. Он начал тонуть и звать на помощь.

Полицейские бросились спасать утопающего, Миронов подплыл к мужчине и пытался его вытащить, однако человек запутался в тросе. Тогда подоспел Рог, освободил тонущего от верёвок и потянул ближе к берегу. Полицейские вытащили мужчину на сушу.

После этого эксперт МЭКО №8 ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области Эльвира Цуркан вызвала скорую помощь. Врачи осмотрели гражданина, от госпитализации он отказался, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел СНГ. Его речь была посвящена вопросам сотрудничества министерств СНГ и реализации программ борьбы с преступностью.

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