Владимир Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел СНГ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.

Как сообщает «МВД МЕДИА», мероприятие состоялось в Казахстане.

Выступление Колокольцева было посвящено приоритетным вопросам сотрудничества соответствующих министерств СНГ и реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью.

Обращаясь к коллегам, глава МВД России отметил, что в условиях беспрецедентного давления «коллективного Запада» на союзников России вопросы обеспечения безопасности становятся ключевыми для сохранения региональной стабильности.

«Ни для кого не секрет, что основным оружием «коллективного Запада» на постсоветском пространстве является разжигание русофобии и искажение истории. Результаты данной работы зачастую выражаются в неприятии мигрантами законов Российской Федерации, несогласии с её политикой. Это создаёт дополнительные риски для их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Рассматриваем борьбу с данными проявлениями в качестве приоритетного направления сотрудничества», — отметил он.

При этом российский министр высоко оценил системное укрепление взаимодействия в области подготовки и повышения квалификации кадров. В настоящее время четыре учреждения МВД России имеют статус базовых организаций в рамках Содружества.

Ещё одним вопросом, требующим внимания, Колокольцев назвал рост преступлений, совершаемых с использованием современных информационных технологий, транснациональный характер которых не всегда позволяет обеспечить их оперативное расследование.

Ранее сообщалось, что Колокольцев приехал в город Туркестан, который находится в Республике Казахстан, чтобы принять участие в заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.