Глава МВД России прибыл с визитом в Казахстан
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В опубликованном на сайте «МВД Медиа» заявлении говорится, что Колокольцев будет участвовать в заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.
В качестве основной темы указывается обсуждение сотрудничества глав МВД стран — участников СНГ, а также реализация программ борьбы с преступностью.
Помимо этого, министр собирается посетить Департамент полиции Туркестанской области.
В августе Колокольцев с рабочей поездкой посетил Анадырь (Чукотский автономный округ).