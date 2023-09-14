Глава МВД России прибыл с визитом в Казахстан

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев приехал в город Туркестан, который находится в Республике Казахстан.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В опубликованном на сайте «МВД Медиа» заявлении говорится, что Колокольцев будет участвовать в заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.

В качестве основной темы указывается обсуждение сотрудничества глав МВД стран — участников СНГ, а также реализация программ борьбы с преступностью.

Помимо этого, министр собирается посетить Департамент полиции Туркестанской области.

В августе Колокольцев с рабочей поездкой посетил Анадырь (Чукотский автономный округ).