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Глава МВД России прибыл с визитом в Казахстан

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев приехал в город Туркестан, который находится в Республике Казахстан.
Глава МВД России прибыл с визитом в Казахстан
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В опубликованном на сайте «МВД Медиа» заявлении говорится, что Колокольцев будет участвовать в заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.

В качестве основной темы указывается обсуждение сотрудничества глав МВД стран — участников СНГ, а также реализация программ борьбы с преступностью.

Помимо этого, министр собирается посетить Департамент полиции Туркестанской области.

В августе Колокольцев с рабочей поездкой посетил Анадырь (Чукотский автономный округ).

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