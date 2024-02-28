В Приморье рассказали об итогах просветительского проекта

Во Владивостоке рассказали об итогах просветительского проекта «Василий Поленов. Учитель и ученики».

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Проект стартовал в 2023 году в Дальневосточном федеральном округе. В нём приняли участие 64 школы.

Участникам необходимо было подготовить видеоролики о творчестве и жизни художника Василия Поленова.

Перед этим конкурсанты прослушали онлайн-лекции, подготовленные ведущими искусствоведами, в том числе из музея-заповедника Василия Поленова под Тулой.

Победили в проекте ученики школ искусств из Амурской области, Камчатского и Хабаровского краёв.

В качестве награды они отправятся на весенних каникулах в Москву, а потом под Тулу — в музей-заповедник Василия Поленова.

Ранее сообщалось, что школьники Выборгского района Ленинградской области завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады.