В Приморье рассказали об итогах просветительского проекта
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Проект стартовал в 2023 году в Дальневосточном федеральном округе. В нём приняли участие 64 школы.
Участникам необходимо было подготовить видеоролики о творчестве и жизни художника Василия Поленова.
Перед этим конкурсанты прослушали онлайн-лекции, подготовленные ведущими искусствоведами, в том числе из музея-заповедника Василия Поленова под Тулой.
Победили в проекте ученики школ искусств из Амурской области, Камчатского и Хабаровского краёв.
В качестве награды они отправятся на весенних каникулах в Москву, а потом под Тулу — в музей-заповедник Василия Поленова.
Ранее сообщалось, что школьники Выборгского района Ленинградской области завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады.