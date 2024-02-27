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Школьники Выборгского района стали призёрами Всероссийской олимпиады

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Школьники Выборгского района Ленинградской области завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады.
Школьники Выборгского района стали призёрами Всероссийской олимпиады
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

Учащиеся заняли пять победных и 29 призовых мест в информатике, математике, физике и мировой художественной культуре.

Всероссийская олимпиада школьников является интеллектуальным конкурсом, направленным на реализацию задач нацпроекта «Образование».

Дипломы победителей и призёров действуют четыре года и позволяют поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Ранее в Департаменте образования Курганской области рассказали о школьнике, победившем на международном конкурсе по математике.

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