Школьники Выборгского района стали призёрами Всероссийской олимпиады

Школьники Выборгского района Ленинградской области завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады.

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

Учащиеся заняли пять победных и 29 призовых мест в информатике, математике, физике и мировой художественной культуре.

Всероссийская олимпиада школьников является интеллектуальным конкурсом, направленным на реализацию задач нацпроекта «Образование».

Дипломы победителей и призёров действуют четыре года и позволяют поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Ранее в Департаменте образования Курганской области рассказали о школьнике, победившем на международном конкурсе по математике.