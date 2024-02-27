Школьники Выборгского района стали призёрами Всероссийской олимпиады
- РИА Новости
Об этом сообщает «Выборг ТВ».
Учащиеся заняли пять победных и 29 призовых мест в информатике, математике, физике и мировой художественной культуре.
Всероссийская олимпиада школьников является интеллектуальным конкурсом, направленным на реализацию задач нацпроекта «Образование».
Дипломы победителей и призёров действуют четыре года и позволяют поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.
Ранее в Департаменте образования Курганской области рассказали о школьнике, победившем на международном конкурсе по математике.