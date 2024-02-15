Школьник из Курганской области победил на международном конкурсе по математике

В Департаменте образования Курганской области рассказали о школьнике, победившем на международном конкурсе по математике.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Ученик 10-го класса гимназии №30 г. Кургана Кирилл Ятченко одержал победу в Х Международном конкурсе по математике для старшеклассников «Я Решаю!». Всего за победу боролись 5227 участников из 78 регионов России», — сказали в департаменте.

В качестве награды школьник получил ноутбук и возможность поступить в Президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге.

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