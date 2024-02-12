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В Крыму открыли студенческий медиацентр Минобрнауки

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На базе Крымского федерального университета имени Вернадского открыли студенческий медиацентр Минобрнауки России.
В Крыму открыли студенческий медиацентр Минобрнауки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

На площадке представлены возможности для профессионального роста и развития активистов студенческих СМИ.

«С и. о. ректора ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Владимиром Олеговичем Курьяновым дополнительно обговорим укомплектованность материальной базы центра и возможности применения знаний и умений ребят на практике», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Он выразил благодарность Минобрнауки и главе ведомства Валерию Фалькову за поддержку республиканских вузов.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл капитально отремонтируют шесть сельских школ в 2024 году.

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