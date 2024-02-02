В Марий Эл капитально отремонтируют шесть сельских школ в 2024 году

Министр образования и науки республики Марий Эл Лариса Ревуцкая рассказала о предстоящем ремонте шести сельских школ в 2024 году.

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

Как отметила чиновник, в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» отобрано пять муниципальных и одна государственная школа для детей инвалидов по зрению. На эти цели направят 525 млн рублей.

Также стало известно, что в 2024 году отремонтируют школу в деревне Ягул Кизнерского района Удмуртии, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу района Александра Плотникова.

Закончить ремонтные работы планируют до конца 2024 года. До этого школьники будут заниматься в свободных помещениях детских садов.

Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» благоустроят восемь социальных объектов.