В Марий Эл капитально отремонтируют шесть сельских школ в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА МариМедиа.
Как отметила чиновник, в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» отобрано пять муниципальных и одна государственная школа для детей инвалидов по зрению. На эти цели направят 525 млн рублей.
Также стало известно, что в 2024 году отремонтируют школу в деревне Ягул Кизнерского района Удмуртии, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу района Александра Плотникова.
Закончить ремонтные работы планируют до конца 2024 года. До этого школьники будут заниматься в свободных помещениях детских садов.
Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» благоустроят восемь социальных объектов.