В сёлах Крыма благоустроят ряд социальных объектов

В Крыму в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» благоустроят восемь социальных объектов.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.

Работы пройдут в сёлах Сакского, Красногвардейского, Кировского, Симферопольского, Черноморского, Красноперекопского районов и Феодосии.

На обустройство зон отдыха, детских игровых и спортивных площадок, а также футбольного мини-поля выделено более 14 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2024 году благоустроят 65 общественных территорий в 37 муниципалитетах.