В Тверской области благоустроят 65 общественных территорий в 2024 году
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Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Отмечается, что за последние шесть лет в регионе обновили 676 объектов городской среды на 14 общественных и 48 дворовых территориях.
В их числе пространство около стелы «Тверь — город воинской славы», территория у памятника Михаилу Тверскому, а также другие парки, скверы, площади и набережные, придомовые территории и пешеходные зоны.
Ранее в Кемерове рассказали о планах по созданию городского парка.