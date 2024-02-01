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В Тверской области благоустроят 65 общественных территорий в 2024 году

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В Тверской области в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2024 году благоустроят 65 общественных территорий в 37 муниципалитетах.
В Тверской области благоустроят 65 общественных территорий в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © snbush / 500px

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что за последние шесть лет в регионе обновили 676 объектов городской среды на 14 общественных и 48 дворовых территориях.

В их числе пространство около стелы «Тверь — город воинской славы», территория у памятника Михаилу Тверскому, а также другие парки, скверы, площади и набережные, придомовые территории и пешеходные зоны.

Ранее в Кемерове рассказали о планах по созданию городского парка.

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