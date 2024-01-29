В Кемерове рассказали о планах по созданию городского парка
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Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на Telegram-канал мэра города.
По словам Анисимова, при обустройстве набережной укрепят берег и оборудуют выходы к воде. Территорию планируется озеленить, оборудовать ландшафтную подсветку, а также площадки для разных видов отдыха, открыть стационарные и мобильные кафе.
До октября текущего года подрядчику предстоит создать концепцию нового парка, согласовать её и разработать проект.
Ранее портал RIA56 сообщал, что жители Оренбургской области внесут свои предложения по благоустройству территорий. Голосование проходит в городских округах и муниципальных районах с населением более 20 тыс. человек.