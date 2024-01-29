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В Кемерове рассказали о планах по созданию городского парка

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Глава Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, что территорию вблизи парка имени Жукова площадью 91,8 тыс. кв. м благоустроят.
В Кемерове рассказали о планах по созданию городского парка
  • Gettyimages.ru
  • © Дмитрий Коростылев

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на Telegram-канал мэра города.

По словам Анисимова, при обустройстве набережной укрепят берег и оборудуют выходы к воде. Территорию планируется озеленить, оборудовать ландшафтную подсветку, а также площадки для разных видов отдыха, открыть стационарные и мобильные кафе.

До октября текущего года подрядчику предстоит создать концепцию нового парка, согласовать её и разработать проект.

Ранее портал RIA56 сообщал, что жители Оренбургской области внесут свои предложения по благоустройству территорий. Голосование проходит в городских округах и муниципальных районах с населением более 20 тыс. человек.

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