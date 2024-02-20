В ХМАО мужчину будут судить за удержание в квартире ребёнка и угрозу убийством
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.
«Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном лишении свободы малолетнего ребёнка, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях» — сказано в сообщении.
Уголовное дело содержит обвинительное заключение по пяти статьям УК России.
В марте 2023 года мужчина в состоянии опьянения несколько часов удерживал в квартире малолетнего сына, угрожал жене, что убьёт его, а также стрелял из ружья по сотрудникам полиции, по окнам соседних домов и угрожал взорвать якобы установленные в квартире и в подвале взрывные устройства.
Ранее Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который ударил четырёхлетнего ребёнка в Курчатове.