Ударившего ребёнка в курском Курчатове арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который ударил четырёхлетнего ребёнка в Курчатове.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

«В итоге суд ходатайство органа следствия удовлетворил, заключил Гулаева под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее пьяный мужчина напал на ребёнка в одном из магазинов Курчатова в Курской области: он подошёл к мальчику и ударил его кулаком.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, четырёхлетний мальчик отделался ссадинами на плече.