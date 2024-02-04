Ударившего ребёнка в курском Курчатове арестовали на два месяца
- РИА Новости
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
«В итоге суд ходатайство органа следствия удовлетворил, заключил Гулаева под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.
Ранее пьяный мужчина напал на ребёнка в одном из магазинов Курчатова в Курской области: он подошёл к мальчику и ударил его кулаком.
Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, четырёхлетний мальчик отделался ссадинами на плече.