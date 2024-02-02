RT: пострадавший от нападения в Курской области ребёнок отделался ссадинами
- РИА Новости
Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, родители ребёнка вчера не повезли его на медосвидетельствование, потому что были в шоковом состоянии.
В настоящий момент полиция хочет провести экспертизу, чтобы установить точные последствия для здоровья.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина напал на ребёнка в одном из магазинов Курчатова в Курской области: он подошёл к мальчику и ударил его кулаком в лицо.