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RT: пострадавший от нападения в Курской области ребёнок отделался ссадинами

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Четырёхлетний мальчик, на которого напал мужчина в супермаркете в Курской области, отделался ссадинами на плече.
RT: пострадавший от нападения в Курской области ребёнок отделался ссадинами
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, родители ребёнка вчера не повезли его на медосвидетельствование, потому что были в шоковом состоянии.

В настоящий момент полиция хочет провести экспертизу, чтобы установить точные последствия для здоровья.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина напал на ребёнка в одном из магазинов Курчатова в Курской области: он подошёл к мальчику и ударил его кулаком в лицо.

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