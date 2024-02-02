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В Курчатове пьяный мужчина ударил ребёнка кулаком в лицо, он задержан полицией

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Пьяный мужчина напал на ребёнка в одном из магазинов Курчатова в Курской области: он подошёл к мальчику и ударил его кулаком в лицо. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полиция незамедлительно прибыла на место происшествия, злоумышленника уже задержали. Сейчас он сильно пьян, отмечает МВД.

Пресс-служба регионального управления МВД отреагировала на сообщения в СМИ о нападении.

«Дежурному МО МВД России «Курчатовский» поступила информация от очевидцев. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Личность мужчины была установлена. Его задержали и доставили в отдел полиции», — говорится в комментарии МВД.

Видео с камер наблюдения распространилось в соцсетях, на нём видно, что другой посетитель вступился за ребёнка и попытался скрутить мужчину.

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