В Курчатове пьяный мужчина ударил ребёнка кулаком в лицо, он задержан полицией

Пьяный мужчина напал на ребёнка в одном из магазинов Курчатова в Курской области: он подошёл к мальчику и ударил его кулаком в лицо. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полиция незамедлительно прибыла на место происшествия, злоумышленника уже задержали. Сейчас он сильно пьян, отмечает МВД.

Пресс-служба регионального управления МВД отреагировала на сообщения в СМИ о нападении.

«Дежурному МО МВД России «Курчатовский» поступила информация от очевидцев. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Личность мужчины была установлена. Его задержали и доставили в отдел полиции», — говорится в комментарии МВД.

Видео с камер наблюдения распространилось в соцсетях, на нём видно, что другой посетитель вступился за ребёнка и попытался скрутить мужчину.