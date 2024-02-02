В Курчатове пьяный мужчина ударил ребёнка кулаком в лицо, он задержан полицией
Пресс-служба регионального управления МВД отреагировала на сообщения в СМИ о нападении.
«Дежурному МО МВД России «Курчатовский» поступила информация от очевидцев. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Личность мужчины была установлена. Его задержали и доставили в отдел полиции», — говорится в комментарии МВД.
Видео с камер наблюдения распространилось в соцсетях, на нём видно, что другой посетитель вступился за ребёнка и попытался скрутить мужчину.