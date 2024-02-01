Москва выставила на торги помещение под спортивный центр

Московские власти выставили на торги помещение под спортцентр площадью около 600 кв. м на первом этаже жилого дома в столичном районе Хорошёво-Мневники.

Об этом информирует НСН.

Руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов уточнил, что здание расположено в жилом квартале на улице Берзарина.

По его словам, победитель аукциона сможет взять помещение в аренду на 25 лет, открыв в нём, например, тренажёрный зал или фитнес-клуб. В помещении оборудованы три спортзала, бассейн и другие помещения.

Торги пройдут 14 февраля.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдут торги на право размещения вендинговых автоматов для продажи молочной продукции в трёх столичных округах.