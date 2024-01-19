В Москве победитель торгов разместит автоматы по продаже молока в трёх округах

В Москве пройдут торги на право размещения вендинговых автоматов для продажи молочной продукции в трёх столичных округах.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра города.

Победители аукциона смогут установить семь автоматов в северном, северо-восточном и северо-западном округах.

Срок контракта составляет пять лет. Заявки на участие в аукционах принимают до 2 февраля. Онлайн-торги на право размещения состоятся 7 февраля.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столице реализовали на торгах в 2023 году более 700 помещений на подвальных и цокольных этажах многоквартирных домов и нежилых строений.