В Москве победитель торгов разместит автоматы по продаже молока в трёх округах
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра города.
Победители аукциона смогут установить семь автоматов в северном, северо-восточном и северо-западном округах.
Срок контракта составляет пять лет. Заявки на участие в аукционах принимают до 2 февраля. Онлайн-торги на право размещения состоятся 7 февраля.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столице реализовали на торгах в 2023 году более 700 помещений на подвальных и цокольных этажах многоквартирных домов и нежилых строений.