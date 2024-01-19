RT в Telegram
Подпишись

В Москве победитель торгов разместит автоматы по продаже молока в трёх округах

Короткая ссылка
В Москве пройдут торги на право размещения вендинговых автоматов для продажи молочной продукции в трёх столичных округах.
В Москве победитель торгов разместит автоматы по продаже молока в трёх округах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра города.

Победители аукциона смогут установить семь автоматов в северном, северо-восточном и северо-западном округах.

Срок контракта составляет пять лет. Заявки на участие в аукционах принимают до 2 февраля. Онлайн-торги на право размещения состоятся 7 февраля.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столице реализовали на торгах в 2023 году более 700 помещений на подвальных и цокольных этажах многоквартирных домов и нежилых строений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить