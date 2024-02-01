В проекте «Активный гражданин» назвали лучшие новогодние маршруты по Москве
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Большинство пользователей отдали предпочтение тематическим маршрутам по главным площадям и улицам Москвы», — сказала Сергунина.
В голосовании приняли участие более 185 тыс. человек.
Среди самых популярных маршрутов в туристическом сервисе Russpass оказались прогулки «Рождество в Москве», «Десять загадок Тверской улицы» и «Новогодняя Москва».
Ранее сообщалось, что число путешествий россиян внутри страны выросло на 6% в январе 2024 года.