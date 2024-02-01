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В проекте «Активный гражданин» назвали лучшие новогодние маршруты по Москве

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие новогодние маршруты по столице.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Большинство пользователей отдали предпочтение тематическим маршрутам по главным площадям и улицам Москвы», — сказала Сергунина.

В голосовании приняли участие более 185 тыс. человек.

Среди самых популярных маршрутов в туристическом сервисе Russpass оказались прогулки «Рождество в Москве», «Десять загадок Тверской улицы» и «Новогодняя Москва».

Ранее сообщалось, что число путешествий россиян внутри страны выросло на 6% в январе 2024 года.

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