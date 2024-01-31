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Число путешествий россиян внутри страны выросло на 6% в январе 2024 года

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Согласно новому исследованию, 73% российских туристов путешествовали в январе 2024 года внутри страны. Это на 6% больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года.
Число путешествий россиян внутри страны выросло на 6% в январе 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Так, среди самых популярных направлений оказались Москва (26,6% от всех отельных заказов), Санкт-Петербург (доля составила 13,4%), Сочи (9,0%), Казань (3,0%), Екатеринбург (2,5%), Краснодар (2,1%), Нижний Новгород (1,7%), Калининград (1,6%), Новосибирск (1,5%) и Владивосток (1,2%).

Также отмечается, что на 19% выросла популярность Екатеринбурга по сравнению с 2023 годом и Нижнего Новгорода (+13%).

Ранее председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов рассказал о самых популярных санаториях России.

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